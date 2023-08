Fedriga tradisce Meloni. Le regioni certificano l'affanno del governo sul Pnrr

Coperture incerte, rischi per i conti pubblici, possibile blocco delle opere: i governatori, guidati dal leghista friulano, evidenziano le incognite sul dossier di Fitto con le modifiche al Piano. E c'è pure l'Ufficio parlamentare di Bilancio a mettere in dubbio le stime di crescita nel 2023: l'incertezza sul Recovery mette in discussione la previsione del +1 per cento

A Palazzo Chigi deve apparire un po’ un assedio. Solo che a condurlo, e per giunta sul più strategico dei dossier, il Pnrr, non sono le opposizioni, impegnate per lo più a bisticciare tra loro. Le critiche più severe sono organismi tecnici, a farle: e dunque ecco la nota dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (che segnala come i “fattori d’incertezza” riguardanti “l’evoluzione del Pnrr” rischiano di pregiudicare le previsioni di crescita), che arriva due giorni dopo quella, analogamente critica, del Centro studi di Camera e Senato. E poi, ed è bizzarro e quindi significativo, a stigmatizzare le scelte del governo sul Recovery sono enti che, per la loro composizione politica, si pensavano amiche. E invece forse è proprio il documento licenziato dalla Conferenza delle regioni, a guida e a maggioranza di destra, il più problematico per Giorgia Meloni. Problematico non tanto per la portata in sé del papello da 36 pagine, che nella liturgia della concertazione tra Roma e gli enti locali vale quel che vale, come sempre. Problematico lo è, quell’incartamento firmato dal leghista Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza, perché di fatto riprende, e dunque legittima, molte delle contestazioni che all’operato di Raffaele Fitto sono state fatte dalle opposizioni, e nel farlo le amplifica, quelle contestazioni, e ne fa arrivare l’eco fino a Bruxelles.