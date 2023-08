Tra la Romagna e il Niger. Le inquietudini di Figliuolo, l'ubiquo. "Il doppio incarico? Non l'ho chiesto io"

Allarga le braccia. Spiega che non se l’è certo andata a cercare lui, questa rogna. Che anzi se l’è vista attribuire, la nomina, e a quel punto, da buon soldato, ha detto: “Obbedisco”. Non è eccesso d’ambizione, dunque, ma di zelo. E sia. Sta di fatto, però, che ieri pomeriggio, mentre a Palazzo Chigi si riunivano i vertici del governo, dei servizi segreti e dell’Esercito, Francesco Paolo Figliuolo era nella sede della provincia di Modena. A Roma si ragionava sul numero di militari (quasi 300) e di civili (98) presenti in Niger; lui, intanto, era alle prese coi sindaci emiliani e romagnoli e con ben altra contabilità, quella, cioè, delle 2.150 opere da realizzare per rimettere in sesto i comuni dissestati dall’alluvione di maggio. Da un lato i golpisti e la brigata Wagner, dall’altro le dighe e i canali di scolo. E lui, l’alpino che “non ho certo il dono dell’ubiquità”, preso nel mezzo, schiacciato in un doppio incarico che, giura, non ha voluto, ma per certi versi ha subito.

