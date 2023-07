L'enigma Zaki. E' già un nuovo papa straniero per chi lo vorrebbe in politica

Cent'anni di solitudine e centomila giorni come questi, dice entusiasta il professore bolognese a proposito di Patrick Zaki, il trentaduenne ricercatore egiziano e attivista per i diritti umani arrestato, processato, condannato e poi graziato, a 4 anni dall'arresto, a Mansoura, nord del Cairo, e oggi festeggiato nel capoluogo emiliano, suo luogo d'elezione di cui è cittadino onorario. Cent'anni di solitudine, il capolavoro di Gabriel Garcià Marquez, dice il professore, è il libro che Patrick ha letto a un certo punto “dell'esilio”, così lo chiamano a Bologna: l'anno e mezzo in cui il ragazzo era a piede libero in Egitto, con divieto di espatrio. E l'aveva molto colpito, quel libro, anche se nulla poteva ricordare Macondo, il microcosmo di realismo magico del romanzo, in quell'Egitto di rivolte di piazza e repressione in cui era avvenuto l'arresto di Zaki, al ritorno dal primo semestre del master bolognese in Gender studies, nel febbraio del 2020, a pochi giorni dal deflagrare del Covid. Accusa: aver diffuso notizie false dentro e fuori il paese, sui social e con articoli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE