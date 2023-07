Giambruno non può dire allo sciocco ministro tedesco quel che merita?

Da giorni il paese piange per la censura ex post che ha colpito Saviano. Il compagno di Meloni invece è spernacchiatoda giorni per la sua risposta a Karl Lauterbach dopo le stupidaggini sulla fine del nostro turismo causa caldo

Partiamo da lui, sì lui, l’invocata nemesi tricologica di Andrea Giambruno, prima spernacchiato per il gel e poi spernacchiato per il ciuffo (ne hanno di idee gli spernacchiatori, eh?). Stempiatura e barba che alludono a pensieri e sofferenze, da giorni il paesuzzo piange (piagnucola, meglio) per la censura ex post che ha colpito Saviano. Cassato il suo programma già pronto dalla Rai, mossa più stupida e controproducente che altro, e di questo dovrebbe preoccuparsi Marinella Soldi, invece di sputar sentenze su Filippo Facci. Dovrebbe chiedere i danni erariali a chi ha deciso il taglio, mentre il governo dovrebbe ragionare sul fatto che aver resuscitato un intellò finito fuori dai radar è un autogol da matti. In ogni caso, Saviano dovrebbe stare in onda nonostante, o per, le contumelie sparate su chi vuole lui: è la libertà di stampa, bellezza.

Poi, appunto, c’è l’altro, quello di cui odiano persino i capelli, di cui va riannodata la vicenda. Andrea Giambruno è da giorni l’obiettivo facile, dunque grossolano, di qualsiasi soi disant umorista antifascista. E perché poi? Perché ha un tasso di improbabilità televisiva alto? E se fosse? Andrebbe messo, per onestà, sulla bilancia della (in)decenza con un paio di dozzine di conduttori, destrorsi e sinistri variamente populisti della peggiore tv della galassia, Perché è il compagno di Giorgia: ed è tutto qui. Se fosse toccato alla compagna di un noto politico (e ce n’è) l’insulto ad personam si sarebbe zittito. Invece: “La verità è che il cambiamento climatico è colpa del ciuffo di Giambruno”, secondo il frusto bodyshaming da spiaggia libera di Selvaggia Lucarelli. “L’oggetto del nostro dileggio è esattamente il first gentleman”.

Certo, si dirà che Saviano un programma in Rai ce l’aveva anche prima e invece Giambruno no, il video s’è spalancato solo “dopo”. Ma è anche vero che lui mica lo hanno condannato per plagio, per dire, e nella classifica generale delle fregnacce non ha mai detto che la guerra in Ucraina è una questione di mafie, come l’estensore di Zero Zero Zero. Per quale motivo “la carriera del principe in monopattino” (Crosetti), sarebbe così tanto meno attendibile? Ma sopra tutto, c’è la voglia di plotone.

Qualche giorno fa, Giambruno in diretta ha spedito un paio di coriandoli al ministro tedesco della Salute, Karl Lauterbach, protagonista con eccesso di ridicolo di un Gran Tour che avrebbe fatto vergognare Goethe, durante il quale ha twittato stupidaggini sulla fine del nostro turismo causa caldo: “Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l'Europa meridionale”, ha detto il climatologo turistologo, forse dimenticando che ci sono turisti felici persino nel Sahara. E anche: “Basilica di San Francesco (Siena). Bella costruzione medievale, ma anche cella frigorifera. Le chiese dovrebbero essere aperte durante le ondate di caldo come stanze fredde durante il giorno e offrire protezione”. Che se una scemenza simile l’avessero detta Lollobrigida o Toninelli, ogni cettoloaqualunque si sarebbe sentito autorizzato all’irrisione.

In Italia si possono perculare La Russa o Nordio, Sunak se vuole rimpatriare gli immigrati in Kenya e Macron per qualsiasi cosa faccia, e abbiamo dato di golpista a Trump persino quando era il Potus legittimamente eletto, ed è ovviamente tutto lecito. Invece Giambruno non può dare a un ministro tedesco quel che è suo? “Se non ti sta bene te ne stai a casa tua, eh, nella Foresta nera”. Quel che gli andava detto. E perché no?