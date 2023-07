In Senato il M5s impartisce una lezione di coerenza etica a FdI: il bue che dice cornuto all'asino

C’è capitato spesso di pensare, ascoltando i nostri parlamentari durante gli interventi in Aula, che essi oltre a essere talvolta un po’ analfabeti (“presidente, sarò breve e circonciso”) ricordino anche, per logica, i movimenti dei gatti: misteriosi e fatali. Un esempio tra i più recenti si è avuto l’altra mattina in Senato con il Movimento 5 stelle, un partito che, in quanto a oratoria, non bisognerebbe neppure farlo uscire di casa. Ebbene, si votava la sfiducia al ministro Daniela Santanchè e a un certo punto prende la parola la senatrice Alessandra Maiorino, una simpatica donna vestita di bianco che ha tutta l’aria di sapere molte più cose di quante non ne capisca. Ella, dopo aver salutato il presidente, inizia a leggere da un foglietto: “Chi si candida in competizioni elettorali si impegna a non operare mai in conflitto d’interessi e a rassegnare le dimissioni in caso di vicende giudiziarie o di condotte incompatibili con l’incarico”. Pausa scenica. “Sapete cosa ho appena letto?”. Altra pausa scenica. “Ho letto il codice etico di Fratelli d’Italia. State tradendo quanto scritto nel vostro codice etico. Se foste coerenti sareste stati voi a chiedere alla vostra ministra di dimettersi!”.

