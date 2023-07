Meloni e il reset dopo il voto: rimpasto e addio Fiamma. I pensieri su La Russa

La premier telefona a Marina Berlusconi e chiude il caso. Dopo le Europee, congresso e conferenza programmatica, intanto rinvia Atreju. Dice che è pronta "a non immolarsi" per Santanchè e sul presidente del Senato è preoccupata per gli sviluppi del processo e potrebbe consigliargli le dimissioni

Il caso, che gratta gratta tale non è, si chiude con una telefonata di prima mattina: Giorgia Meloni chiama Marina Berlusconi. Antefatto: la dichiarazione a Palermo sulla figlia del Cav. “che non è un soggetto politico”. Frase su cui inzuppare il biscotto della polemica. Le due ci scherzano sopra e d’accordo, come raccontano a Mediaset, decidono che sia la primogenita dell’ex leader di Forza Italia a uscire con una nota nel “nome del massimo rispetto e della massima stima” per la premier. Secchiate di acqua gelida sulle interpretazioni della lettera inviata da Marina Berlusconi al Giornale contro “chi perseguita il padre da defunto” e in particolare sui magistrati della Procura di Firenze che indagano sulle stragi del ‘93. Per alcuni un modo per invocare un intervento del governo (l’invio degli ispettori). Cosa non accaduta. E pure questa è chiusa. Anche se Meloni con una battuta delle sue commenta che non “è lei ad avere un problema con Marina, ma forse è Forza Italia ad avere un problema” (vedi Tajani e Ronzulli). Bazzecole, o quasi.