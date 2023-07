"Rai 3 era un tv per ztl. Giletti super. Sogno un programma con Michele Serra". Parla Angelo Mellone

In Rai, di Angelo, c’è stato Guglielmi, lo scrittore, il direttore “rosso” di Rai 3, e ora c’è lui, Mellone, il dandy, il direttore del day time, il drammaturgo, il cantante, il pensatore caro a Giorgia Meloni. Mellone, che farà? Sterminerà, come l’angelo, quel poco che resta (ancora) della sinistra, o annuncerà il nuovo verbo della destra? “E se fossi un arcangelo? Il mio secondo nome è Felice, come mio nonno, e in elfico, Mellon, è “colui che apre le porte”. Dicono invece che sia stato scelto per cambiare la narrazione Rai, grazie a tutte le sue trasmissioni sui borghi, con pecore e montoni. Vuole una Rai modello Strapaese? “Strapaese era un movimento eccelso con Longanesi, Maccari e Malaparte”. Dunque è vero che la Rai di Meloni è Tele Tolkien? Dove sono gli elfi? “Ne ho solo uno tatuato sul braccio. Questa Rai non è Tele Tolkien. In televisione io teorizzo il campo largo. Sono per il mischione. Rai 3, Tele Kabul, era un tv per ztl”.

