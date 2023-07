La sfera incongrua del concorso esterno e del deep state mafioso

Per alcuni settori della magistratura e degli apparati, per il concerto mediatico-giudiziario, la realtà non può essere quella che si vede. E serve un reato ombra per rendere coerente la trama infinita di teorie del complotto

Sul fatto che il concorso esterno in associazione mafiosa sia incongruo e illogico, e che basta e avanza il favoreggiamento relativo a un reato materiale per incastrare con certezza giuridica il colluso con la mafia, evitando arbitrarietà e interpretazione normativa o giurisprudenziale, sono in realtà d’accordo un po’ tutti, da Nordio a Spadaro che sostengono tesi opposte eppure non negano, l’uno l’efficacia repressiva di interventi contro le coperture istituzionali dei criminali in materia di reati associativi, l’altro la prevalenza, nel reato che non è un reato, dell’interpretazione sulla norma definita e precisa.