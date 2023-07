Tutti sappiamo che cosa è successo prima di quella notte a casa La Russa

Tutti dicono, luogo comune nel quale si esprime bene la bêtise contemporanea ed eterna, che non sanno che cosa sia successo in casa La Russa a Milano la sera del 18 maggio. Invece è intuitivo, tutti sanno quello che fingono ipocritamente di non sapere. Ragazzi sui vent’anni, anche tre per l’occasione, due maschi e una femmina, in camera da letto tendono a fare le meglio o le peggio cose, a seconda dei punti di vista morali o immoralisti, magari con l’aiuto di alcol e droghe. Il contenimento o la sublimazione della libido hanno un sentore di corteggiamento, di fidanzamento, di matrimonio, di procreazione, di cavalleria, di malizia, di pudore, di uso sensato del linguaggio e del tempo di vita e relazione, di rispetto, di educazione del desiderio, perfino il libertinaggio ebbe le sue regole che la vita di discoteca spesso ignora, sono tutte cose che latitano nel nostro grado di civilizzazione. Questo però non interessa alcuno.

