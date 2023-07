Fitto flambé sul Pnrr, ma Schlein si occupa di fisco (e di Facci)

Bisogna definitivamente ammettere che hanno ragione i pensatori neomarxisti quando spiegano che siamo tuttora una società divisa in stati. Infatti non c’è alcun dubbio che qui da noi, almeno in politica, abbia la supremazia lo stato di ubriachezza. Ieri pomeriggio, per dire, proprio mentre il governo si avvolgeva nel sudario del Pnrr, nei minuti esatti in cui il ministro Raffaele Fitto certificava un drammatico ritardo nell’attuazione del piano per il quale l’Europa forse non scucirà i denari, sapete che faceva la leader dell’opposizione? Era sulla garitta a inchiodare la destra, direte voi. Infilzava Fitto sul palo dell’inefficienza amministrativa, siete pronti a scommetterci. E invece no. Ella, anzi Elly, cioè Schlein, se ne stava in un’auletta di Montecitorio, a pochi metri dal Palazzo in cui Fitto intanto si dava fuoco da solo, e immota, vivente simbolo del suo partito, parlava di... delega fiscale. Roba forte. Una cosa che, semmai si farà, è prevista per l’anno prossimo. Forse. Ma anche no. Chissà. Sicché all’idea di Schlein, alla fine, si associa sempre la voce degli altoparlanti nelle stazioni: “Attenzione, attenzione. Elly Schlein, proveniente da Bologna, viaggia con un anno di ritardo”.

