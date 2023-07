Mozioni di sfiducia e colpi di teatro. Conte si prende la scena e Schlein lo rincorre

“Mamma mia che fatica”, si deve essere detta Elly Schlein. La segretaria dem che ieri si è ritrovata un’altra volta con il palcoscenico delle opposizioni soffiato da Giuseppe Conte, incline in questi giorni ai colpi di teatro. Costretta a rincorrere a orario tg con una nota a effetto: “Delmastro e Santanchè vicende inquietanti, Meloni esca dal silenzio”. In realtà, per la giornata aveva preparato l’evento “Produzione intelligente”, una non proprio scoppiettante conferenza stampa con proposte del Pd sull’industria (unica notizia la prima uscita pubblica della responsabile Ambiente dem Annalisa Corrado: “La transizione ecologica è un modo per ridurre le diseguaglianze”). Ma in mattinata a Montecitorio il capo grillino si era conquistato la scena con lo stile del capopolo. Un lungo intervento contro la maggioranza durante il voto per l’istituzione della commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid (approvata da Montecitorio adesso la palla passerà al Senato). “Io vi accuso davanti al popolo italiano perché questa commissione è una farsa, uno schiaffo agli italiani e un atto di vigliaccheria politica. Avete dalla vostra solo la forza dei numeri, ma nessuna autorevolezza. Questa commissione ve la fate da soli, noi usciamo dall’Aula”, tuonava dai banchi grillini circondato dai suoi tutti in piedi intenti a spellarsi le mani. Poi, prima dell’uscita dall’Aula di tutto il gruppo per non partecipare al voto, è salito tra gli scranni del Pd, ha scansato un’imbarazzata Schlein che gli si era messa accanto e ha stretto in un abbraccio fraterno l’altro grande accusato di giornata, Roberto Speranza, il suo ex ministro che ha appena finito di attaccare la maggioranza che vuole istituire “un tribunale politico”. Ma almeno sulla scenografica uscita dall’Aula il Pd non segue Conte. I deputati del Pd non partecipano al voto ma rimangono ognuno seduto al proprio posto.

