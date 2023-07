No, non siamo la Francia. Ecco perché non s'incendia anche l'Italia

Un paese in declino da decenni, in crisi demografica e con giovani senza prospettive. Ma qui, a parte la minore immigrazione, non è mai esistita l'idea di "assimilare" nessuno. Quel che vige, nelle periferie e non solo, è l'anarchismo e il familismo. Tra territori che si arrangiano, ricchezza in nero e un cinismo che impedisce rivoluzioni

Manco a dirlo c’è Conte che la spara grossa, “abbiamo un governo che in modo consapevole sta programmando un incendio sociale”. E tra salario minimo e città che bruciano davvero, tra “darwinismo sociale” e gendarmi che sparano davvero, diciassettenne vale diciassettenne, in una versione demagogica del taglione, tutto è brodo per cuocere l’idea che l’Italia non ha troppi motivi per non essere la Francia. Fortuna che non possiamo permetterci Mélenchon, lui nell’incendio spera davvero, tocca tenersi Conte. Ma la domanda è quella: perché qui no?