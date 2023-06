Quanto è dannosa una opposizione che confonde polarizzazione e bipolarismo

In Germania per la prima volta è stato eletto, nonostante il cordone sanitario che circonda quel partito con forti connotazioni di destra anti istituzionale, un sindaco di Alternative für Deutschland, in Turingia, e l’AfD è accreditata nei sondaggi del 20 per cento, sopra i risultati della Spd. In Spagna Vox, scissione di destra estrema e populista dei popolari, ha conquistato la presidenza della regione di Valencia, prefigurando una possibile alleanza di governo con la destra istituzionale e conservatrice dopo le elezioni del prossimo 23 luglio. In Francia l’editore dominante, aggressivo, Vincent Bolloré, ha imposto (tramite il vassallo Arnaud Lagardère) un giornalista reazionario alla testa del Journal du Dimanche, una tribuna settimanale influente da sempre posizionata in zona liberale e centrista, ora pronta per la politica e la cultura civile di Marine Le Pen, in un paese polarizzato dall’odio per il presidente dei ricchi e dal fenomenale contrasto sulle pensioni, ora rinnovato in forme diverse ma anche più cruente con il nuovo capitolo della repressione poliziesca e della rivolta delle banlieue; e Bolloré è sempre più editore dominante con propaggini estremiste in radio e televisione (CNews, che tenta di essere una Fox francese, appaltò il grosso delle sue opinioni a Éric Zemmour prima della sua disfatta alle presidenziali e alle politiche dell’anno scorso).

