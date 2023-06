Il neo conservatorismo necessario (anche a Meloni)

Trump, Bolsonaro, Erdogan, Putin, Modi, Xi sono tutte personalità autoritarie, in alcuni casi con qualcosa di minaccioso e di effimero, in altri con tratti solidissimi di sistema, regime e interessi geopolitici primari. Sono padroni di mezzo mondo o almeno dell’immaginario dilatato e febbrile di vasti mondi, anche quando le parabole di alcuni di loro si sono rivelate provvisoriamente fallimentari. Ciascuno di loro, a parte Modi che con il suo induismo di stato e l’ideologia revisionista antigandhiana fa storia a sé, ha cercato o cerca di mettere piede in Europa, chi con la guerra e l’energia (Putin), chi con la seduzione e l’infiltrazione economica (Xi), chi con la sorveglianza a caro prezzo delle frontiere migratorie (Erdogan). Trump quando ha potuto ha cercato di triangolare con Putin liquidando la Nato come agenzia inutile e desueta, costosa per il pubblico americano e parassitaria tutrice di interessi esclusivamente europei. Il nemico comune delle personalità e dei sistemi autocratici del XXI secolo è il vecchio ordine euroatlantico. In tutti è presente il rigetto culturale di una scala di valori o di un modo di essere che l’occidente globalizzatore dagli anni Novanta del secolo scorso ha decisamente fatto propri. Il wokismo ovvero la destrutturazione di quanto è stato considerato per secoli la base della vita associata (famiglia, religione, patria o nazione, lingua, stirpe, divisione dei ruoli di genere tra maschi e femmine, rapporto pacificato dell’uomo con il suo contesto naturale) è il simbolo stesso di quanto gli autocrati detestano e disprezzano.

