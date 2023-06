Perego (Forza Italia): “Lo scettro dell'euroatlantismo è nostro, non lo cederemo a FdI”

Matteo Perego lo dice convinto: “Lo scettro dell’atlantismo è stabilmente nelle mani di Forza Italia. Così come la titolarità del rapporto col Ppe”. Le tensioni internazionali che si riflettono su quelle interne. O forse no? “Non è certo una competizione tra alleati, figuriamoci. L’importante è che sia il governo, nel suo insieme, a tenere fede ai valori euroatlantici”, dice il sottosegretario azzurro alla Difesa. E lo dice anche a dispetto di chi, in FdI, rivendica di essere l’interlocutore privilegiato dell’intelligence americana. “Berlusconi ci lascia in eredità delle relazioni solidissime con Washington. Ricordo il suo discorso al Congresso: 25 minuti e 18 standing ovation. E non ricordo di premier recenti o leader politici che possano vantare un privilegio analogo”. Non c’è, però, alcuna voglia di alimentare polemiche. “Di difendere una tradizione, semmai, quello sì”. Insomma Perego non ci sta a dover sostenere le critiche di chi dice che Berlusconi, con la sua improvvida amicizia con Putin, abbia compromesso la bontà delle relazioni euroatlantiche di FI. “I valori di riferimento della cultura politica di FI sono scolpiti nella pietra. Sono i valori garantisti, europeisti, atlantisti, cattolici e liberali sui quali il presidente Berlusconi ha edificato non un partito ma una comunità politica riconoscibile e inimitabile. È FI a essere membro centrale e determinante del Ppe ed è FI ad avere una storia europeista di spessore grazie anche all’esperienza del ministro Antonio Tajani. Lo scettro dell’atlantismo e dell’europeismo non lo lasceremo ad altri. E credo che questo valga come garanzia per l’agenda di governo: il centrodestra terrà la barra dritta”.

