Salvini d'oro: Ponte sullo Stretto, sud, Ppe. Il partito è con lui (e pure Luca Morisi)

Cerca una sua via sia in Italia sia in Europa. Sfrutta le difficoltà di FdI. Al suo fianco sarebbe tornato il vecchio ideologo. Punta su Campania e Sicilia per recuperare voti

Ha tre sceneggiature politiche pronte: se ne gira anche solo una è Matteo Salvini, Leone d’oro. Il kolossal che insegue è “Ponte sullo Stretto”, il film nazional-popolare, che vuole realizzare, è “Lega, bentornato sud”, mentre il film d’autore è “Europa 2024”, sottotitolo, “la difficile, ma non impossibile convergenza con il Ppe”. In Veneto e Piemonte, i suoi aiutanti alla regia, Molinari e Stefani, sono stati appena riconfermati segretari regionali. Luca Morisi, con discrezione, sarebbe tornato a collaborare, e pensare, per la Lega. Come Fellini, in 8 ½, Salvini è ora il soggetto del suo stesso film. La sua incessante ricerca, la ricerca di un Salvini dopo Salvini, è già il suo capolavoro.