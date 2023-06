Schlein: "Parlerò con l'ex sindaco Uggetti"

“Sentirò presto Uggetti. Ci confronteremo, e con lui parlerò di qual è l’idea di giustizia che ha in mente il Pd”. Elly Schlein ha letto l’intervista rilasciata al Foglio dall’ex sindaco di Lodi all’indomani dell’assoluzione, anche nel processo di appello-bis, dall’accusa di turbativa d’asta per una vicenda che riguardava la gestione di due piscine comunali. Sette anni di calvario giudiziario che hanno lasciato il segno non solo sulla vita privata e politica di Uggetti, ma che pure sono serviti a ingrossare il lungo elenco di storie di esponenti pubblici e politici coinvolti in procedimenti giudiziari che poi finiscono nel nulla, e che però nel frattempo finiscono esposti alla pubblica gogna. Com’è stato, appunto, nel caso che ha coinvolto il già primo cittadino lombardo, arrestato nel 2016 e tenuto nel carcere di San Vittore per dieci giorni.

