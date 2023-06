"Sul Mes l'Italia si sta ridicolizzando da sola", dice il direttore Claudio Cerasa

"Il Mes è stato negoziato dal governo Conte in Europa, lo stesso Conte che oggi, a capo di un partito, dice che mai lo ratificherà. L'Italia è l'unico paese dell'Unione europea che ha trasformato il tema della ratifica del Mes in qualcosa su cui indignarsi e ragionare", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a Sky TG24. "Lo stesso Salvini dice una cosa non vera. Dice che all'Italia non serve il Mes. Lasciando intendere che il "no" alla ratifica di questo trattato è un modo per tenere l'Italia lontana da quel tipo di prospettiva quando è semplicemente la scelta di introdurre, all'interno del sistema normativo europeo, un'eventuale scialuppa di salvataggio da usare qualora ci dovessero essere dei problemi con la nave principale. Non esiste alcun pericolo legato al Mes, quello che dicono Meloni e Salvini su questo fronte non è propaganda, è una bugia."