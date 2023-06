Sul Mes si consuma lo scontro tra Giorgetti e Meloni. E intanto Tremonti se la ride

La propaganda con cui la premier cercava di rinviare la decisione sul Fondo salva stati viene sbugiardata dal Mef: "Dalla ratifica solo benefici per l'Italia". Lo strano ruolo dell'ex ministro, che ha tenuto nascosto il parere di Via XX Settembre per una settimana. La Lega in subbuglio. L'imbarazzo dei vertici di FdI. La strategia dei patrioti resta la solita: tirarla in lungo

Alle sei del pomeriggio Giulio Tremonti passeggia in Transatlantico con l’aria di chi sa ma non dice: “Nego di essere qui”, sorride. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, dopo una concitata chiacchierata coi colleghi di FdI, si stringe nelle spalle: “Il parere sul Mes? Finché non vedo la firma di Giorgetti non mi adeguerò”. Rieccola evocata, dunque, la manina? “Fate voi”. La mano in questione, in verità, è fin troppo visibile: Stefano Varone, capo di gabinetto del ministro dell’Economia. La firma in calce è sua. E basta sentire i piani alti di Via XX Settembre per avere conferma che sì, ovvio che Giorgetti sapeva: al ministero è stato chiesto un parere tecnico sugli effetti finanziari della ratifica del Mes e quel parere non poteva che essere oggettivo. Altro che imboscate. Qui il cortocircuito tra Mef e Palazzo Chigi è alla luce del sole.