“Schlein fa bene a fare come fa”, dice il dem Francesco Boccia. Praterie al centro?

C’è Elly Schlein, segretaria Pd, che dice “siamo qui per restare” e cita Diodato (“fare rumore”, ha detto in direzione, per accompagnare il lancio dell’estate militante, e parlare di “ciò che ci fa bene” invece di chiudersi “in un silenzio innaturale”). E ci sono i critici interni ed esterni di Elly Schlein, tra i moderati di centrosinistra, che avvertono: attenta a non regalare alla destra battaglie fondamentali, dalla crescita alla giustizia (i sindaci Pd hanno salutato con favore l’intervento di Carlo Nordio sull’abuso d’ufficio), e attenta alle ambiguità su Ucraina, M5s (no rincorse) e diritti (non inasprire su temi divisivi). Road map schleiniana per un Pd movimentista alla mano, si è consapevoli delle conseguenze, per esempio riguardo a un futuribile gonfiarsi di un centro moderato? Il capogruppo dem al Senato ed ex ministro Francesco Boccia non ha dubbi: la strada è quella giusta, le Europee sono il primo obiettivo “e non c’è tutta questa fretta di fare la contabilità dei futuri alleati”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE