Viaggio nella piazza di Conte contro Meloni, dove Schlein è solo un'apparizione

Il M5s sfila a Roma contro le politiche del lavoro del governo. Alla manifestazione anche Grillo, Raggi, Taverna e altri ex parlamentari. S'affaccia la segretaria del Pd per dare un segnale: "Uniamo gli sforzi". L'ex premier anima la piazza dal palco

"Una piazza così affollata va aldilà delle aspettateve. La gente oggi poteva andare al mare invece viene qui a manifestare tutta l'insoddisfazione, tutto il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare", dice Giuseppe Conte che apre la manifestazione del M5s "Basta vite precarie" a piazza della Repubblica, a Roma, e terminata ai Fori imperiali, dove è stato allestito un palco.

Alla partenza del corteo è arrivata la segretaria del partito democratico Elly Schlein. "Volevo dare un segnale della nostra volontà sui temi come il contrasto alla precarietà e sul reddito per le persone che versano in condizioni di povertà, di volere unire i nostri sforzi, le nostre battaglie, non solo in parlamento ma anche fuori nel paese perché ce n'é bisogno", ha detto la segretaria del Pd, che dopo aver abbracciato Giuseppe Conte si è allontana verso la stazione Termini.

In 15mila hanno partecipato - secondo gli organizzatori - sotto un sole cocente di inizio estate. Presente anche Nicola Fratoianni di Sinistra italiana e l'ex presidente della Camera Roberto Fico, insieme ad ex big del Movimento 5 stelle e il fondatore Beppe Grillo. Un corteo partito alle 15 e che è stato diverse volte interrotto dai tanti partecipanti che reclamavano una foto con l'ex premier Conte.