Conte non è andato al funerale di Berlusconi “per rispetto”. Gli altri si vede che sono andati per dispetto

Col suo eloquio così adeguato Giuseppe Conte non manca di pensiero. Spremere le meningi, infatti, gli è sempre costato molto. Ma è un’attività che non l’ha mai tradito. Ieri siamo stati dunque lieti di ritrovare l’onorevole, dopo qualche giorno di silenzio. Era infatti da mercoledì che non parlava. Cioè da quando si trovava a Roma al ristorante “Poldo e Gianna” a mangiare baccalà con l’ex ministro Patuanelli (attenzione: non si trattava di cannibalismo). In quell’occasione i giornalisti gli avevano chiesto come mai non fosse andato a Milano al funerale di Silvio Berlusconi. “Ve lo spiegherò presto”, aveva promesso lui.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE