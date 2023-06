Berlusconi, l'uomo dei desideri

L’enormità della vita di Silvio Berlusconi, l’enormità della sua morte, anche se a un’età ormai invidiabile (non per lui, che con la sua complicità abbiamo ritenuto immortale), fanno sì che tantissime persone abbiano incrociato e vissuto il suo mondo e ne abbiano ricordo, relazione, odio, innamoramento, fissazione e, come sempre, presunzione di avere capito tutto. Tutto dell’ambizione, della furia di conquista, della spaventosa allegria e anche tutto delle relazioni umane. Berlusconi ha avuto migliaia di relazioni, e a un certo punto non s’è parlato d’altro, ma io penso anche alle amicizie virili, ai consiglieri, ai miracolati, ai traditori, ai sudditi, ai famigliari, ai pianisti, agli amori, agli odiatori, agli invitati e agli imbucati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE