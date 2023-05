L'intervento di Giorgia Meloni al Festival dell'Economia di Trento

Giorgia Meloni interviene questa mattina al Festival dell'Economia di Trento, per una conferenza dal titolo "L'Italia che vorrei". La premier sarà collegata in diretta video e dialogherà con Maria Latella, giornalista di Sky TG24 e Radio 24. Al centro dell'incontro, di cui non è noto il programma dettagliato, i principali i dossier economici: dal Pnrr al sistema bancario fino alla transizione energetica. Senza dimenticare le misure in risposta alle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna nelle scorse settimane.

Dopo la presidente del Consiglio, questo pomeriggio sarà il turno di altri esponenti del governo: parleranno, in ordine, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, quello della Giustizia Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, a capo del ministero dell'Interno.