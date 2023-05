Boccia (Pd) accusa Fitto: “Il Pnrr è a rischio a causa del ministro doroteo e inadeguato”

“La tecnica del rinvio deve finire. Perché il tempo, sul Piano, ha un costo che il paese non può permettersi di pagare. Questa destra non crede nel Recovery e danneggia l’Italia”. Parla di capogruppo dem al Senato

Si sta per mesi all’erta contro il rischio della deriva autoritaria che poi quasi ci si sorprende nello scoprire che la minaccia del melonismo sta più nella sua componente democristiana. “Del democristianismo peggiore, però, ché quello di Raffaele Fitto è un approccio doroteo al Pnrr. E non è più tollerabile”, dice Francesco Boccia, il capogruppo del Pd al Senato che ora vuole stanare il ministro per gli Affari europei. “La tecnica del rinvio, del prendere tempo per guadagnare tempo, deve finire. Perché il tempo, sul Pnrr, ha un costo che l’Italia non può permettersi di pagare”.