I riformisti del Pd hanno tantissime ragioni ma pochissima forza. Come uscirne?

Tre importanti esponenti dell’area riformista del Pd, Stefano Ceccanti, Enrico Morando e Giorgio Tonini, hanno steso, su Repubblica, un documento di critica all’impostazione di Elly Schlein e ricco di argomenti interessanti. Annunciano di voler dar vita a una battaglia interna al partito per rendere esplicito il suo carattere plurale e democratico. Le loro proposte sulla riforma istituzionale, che considerano urgente e che quindi non può essere affrontata con tattiche “aventiniane”, l’ammonimento a non far precedere la redistribuzione alla crescita di competitività, l’accento posto sulla centralità della formazione scolastica e professionale per intervenire sui ritardi nell’innovazione e le strettoie del mercato del lavoro, sono piene di buon senso e di razionalità.

