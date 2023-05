Fassino: “Schlein non si fidi di chi vuole il Pd solo all'opposizione”

“Rispetto chi ha scelto di lasciare il Pd, ma non condivido quella scelta perché le battaglie si fanno dentro. Dopo di che chi dirige il partito deve riflettere e fare in modo che tutti si sentano nella propria casa e nessuno sia indotto ad andarsene”. Piero Fassino, ultimo segretario dei Ds, fondatore del Pd e suo deputato, commenta le ultime fuori uscite dal Pd di Elly Schlein. Prima Enrico Borghi, passato al Terzo polo, adesso Carlo Cottarelli che lascerà il suo scranno al Senato. Fassino non ha sostenuto Schlein al congresso, osserva la segretaria con attenzione, ma senza pregiudizi. “Lo spostamento a sinistra del partito – dice – per adesso è una sensazione, anche diffusa, ma non un ancora un fatto. Dal punto di vista fattuale non ci sono scelte politiche che configurino questo spostamento, come si è visto sull’Ucraina. Persino il Jobs act, criticato a parole, non è stato messo in discussione nelle proposte”.

