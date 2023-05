“Le riforme sono una priorità, il Pd ascolti Meloni”. Parla Ceccanti

“Sulle regole comuni il mandato è per aprire un confronto aperto e libero, non per conclusioni unilaterali”. Come suggerimento per affrontare l’incontro con Giorgia Meloni sulle riforme istituzionali Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex deputato del Pd, offre a Elly Schlein una tesi che arriva direttamente dalla tesi 1 del “patto da riscrivere insieme” dell’Ulivo. Era 1996 e per le riforme, le “regole comuni”, il centrosinistra auspicava un clima collaborativo con l’opposizione. E’ anche su questo che si misura se nel Pd di Schlein c’è ancora spazio per il riformismo di allora o se il partito è destinato, come accusano dal Terzo polo, “a ridursi a movimento a vocazione minoritaria”. ” Se il Pd fa il Pd – dice Ceccanti – non si parte da zero”. Il costituzionalista dem sottolinea però come la responsabilità principale di un dialogo vero “è in mano alla maggioranza che è forte dei numeri”. Meloni, infatti ha la maggioranza assoluta in entrambi i rami del parlamento. Potrebbe dunque approvare le riforme senza bisogno delle opposizioni per poi sottoporle a referendum popolare. “Sta a loro – dice – creare un clima di non autosufficienza”.

