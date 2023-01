"Caro Pd, l'autonomia differenziata è di sinistra". Parla Giani

Il governatore della Toscana invita i compagni di partito a mantenere la calma: "Non trasformiamo il dibattito in uno scontro ideologico nord-sud. Se la maggioranza coinvolge anche le opposizioni il Parlamento può arrivare a un testo equilibrato"

“E’ un valore della sinistra non centralizzare nello stato i poteri, ritengo che l’autonomia differenziata sia un concetto che, se ben impostato, valorizza l’attività delle regioni e favorisce una maggiore capacità di risposta dei territori”. Eugenio Giani, governatore dem della Toscana, chiede a tutti i suoi compagni di partito di mantenere un “atteggiamento laico”, senza “ideologizzare come fosse uno scontro tra nord e sud” il dibattito sull’autonomia differenziata. Il disegno di legge quadro presentato al governo la scorsa settimana dal ministro per gli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, ha scatenato gli attacchi delle opposizioni. Pd compreso. Tra gli esponente dem più duri anche Pina Picierno, l’eurodeputata che corre in ticket con il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Un apparente paradosso dato che il presidente emiliano è da sempre tra gli esponenti dem favorevoli all’autonomia.