Chat Gdf. Meloni e Giorgetti vogliono "provare" De Gennaro alla guida delle Fiamme Gialle

Dite voi se si sceglie così un comandante generale della Gdf. Meloni e Giorgetti si sono inventati la “nomina a rate”. Hanno chiesto all’attuale numero due della Gdf (Andrea De Gennaro) di fare oggi il passaggio di consegne con il suo vecchio numero uno (Zafarana). Il numero due diventa dunque numero uno, come vuole natura, ma lo diventa senza la nomina del governo, lo diventa in automatico, lo diventa a tempo perché non si esclude che possa essere sostituito con un altro. Come può essere rispettato un capo se ha solo il prete a fianco, ma non ha la corona in testa? Meloni e Giorgetti, per impreparazione, sottovalutazione, e divisione, hanno “congelato” la nomina delle Fiamme Gialle. L’atteso Cdm che avrebbe stravolto il comparto sicurezza (nomina del nuovo capo di Gdf, Fiamme Gialle e Polizia) non c’è stato e non è detto che si terrà. E’ previsto giovedì.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE