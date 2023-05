Il pasticcio della leadership del Terzo polo e l'esempio tradito della Dc

La surreale vicenda di Azione e Italia viva testimonia ancora una volta la fragilità del sistema politico italiano da 30 anni a questa parte. L’amicizia che ci lega a ciascuno dei due protagonisti e a tanti loro parlamentari non ci impedisce di dare un giudizio politicamente severo di un’avventura il cui esito era peraltro largamente prevedibile. Forse è il tempo di porre a tutti, a cominciare da Calenda e da Renzi, alcune semplici domande. E’ così difficile immaginare la costruzione di un partito collegiale nel quale le leadership siano multiple e contendibili? Che leadership sono quelle che si trasformano in personalismi statutari bandendo ogni pratica democratica nella propria vita interna? E che partito mai è quello in cui c’è un solo leader in un sistema elettorale in cui i parlamentari non vengono votati perché le liste sono bloccate e la gestione personalistica del vertice organizza la composizione delle liste secondo il criterio della fedeltà, aprendo così le porte a una selezione cortigiana della classe dirigente piuttosto che favorirne una di stampo darwiniano? E che partito mai è quello in cui una cultura di riferimento è talmente sbiadita nel nome e nei fatti da lasciare spazio solo alla gestione personale?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE