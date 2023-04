Se Calenda vuole rompere con Renzi ora deve iscriversi al Misto con Bonelli e Fratoianni

Con il passaggio di Borghi dal Pd, Italia Viva al Senato ha i numeri per tenere in piedi il gruppo parlamentare. Se il leader di Azione volesse rompere, finirebbe invece accanto a quelli per i quali ruppe l'accordo elettorale siglato con Enrico Letta. Il colmo della perfidia

E’ il colmo della perfidia. Mettiamo che davvero Carlo Calenda domani decida di rompere con Matteo Renzi e di denunciarne le oscure manovre o il tradimento. Ecco. La vicenda non finirebbe con un’esplosione del gruppo parlamentare che adesso li vede insieme. Né col trionfo di Calenda. Ma finirebbe con Calenda che al Senato si dovrebbe iscrivere al Gruppo misto, con i Verdi e Sinistra italiana, mentre Renzi si tiene il gruppo parlamentare. Insomma il gran randellatore di Bonelli e Fratoianni, Calenda, finirebbe con il partito di Bonelli e Fratoianni. Si dovrebbe sedere accanto a quelli per i quali nove mesi fa ruppe un accordo elettorale eccellente già siglato con il Pd di Enrico Letta. Come dimenticarlo? “Con le frattaglie di sinistra io non ci sto”. Ultime parole famose. Il fatto è che da ieri pomeriggio, Renzi, con il passaggio di Enrico Borghi dal Pd a Italia viva, ha sei senatori (“e ne arriveranno altri”, giura lui). Sei, dunque. Per adesso. Sufficienti a tenere in piedi il gruppo parlamentare. Calenda invece ne ha soltanto quattro. E così già ce lo immaginiamo, il leader di Azione, mentre interviene in Aula in dissenso dal suo nuovo gruppo “comunista” che intanto vota contro l’invio delle armi in Ucraina.