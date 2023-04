Meloni a Londra contro i tafazzisti: "I mercati sono con noi". Sul Mes tratta

Meloni pride. Appena torna da Londra, ci pensa lei. Mai più un caso Def. I parlamentari che hanno doppi incarichi (e si intendono le piccole cariche locali) dovranno scegliere. Una sedia. Una sola. Si continua. Sulla Rai, a inizio settimana, si terrà una riunione con Tajani e Salvini, perché così, la Rai, non va. Al prossimo Cdm, primo maggio, oltre ai provvedimenti economici, potrebbero arrivare le nomine del comandante generale della Gdf, del prefetto di Roma. Sul Mes, la posizione del governo non cambia, ma la verità è che Giorgetti, all’Ecofin, tratta modifiche sull’Unione bancaria. E dunque basta fare i disfattisti, basta fare “i Tafazzi, perché non è vero che i mercati sono preoccupati”; “il Pnrr lo spenderemo tutto”, ha garantito Meloni agli uomini in grigio di Goldman Sachs, Lazard, Morgan Stanley, Bank of America, che con lei hanno alzato i calici, all’ambasciata italiana. Forse è servito questo Thursday shame, il giovedì della vergogna, che ha lasciato il segno sul volto del ministro per i Rapporti con il Parlamento di FdI, Luca Ciriani.

