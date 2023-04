Meloni, scoop e audiotape. Lo spassoso cortocircuito Agi-Chigi

Una notizia data da un giornalista imprevedibile si trasforma in un apologo sul giornalismo e illumina le paranoie del governo. Servizi, poltica estera, comunicazione di Palazzo, complotti alla matriciana. E' l'Agigate

Una storia così o vale il Pulitzer o il ricovero coatto. E’ l’Agigate o se preferite “Meloni, scoop e audiotape”. E’ una storia, spassosissima, che incrocia Servizi, politica estera (il caso Uss) sfocia nel cospirazionismo italiano più scalcinato, parla dei fantasmi che agitano il governo Meloni. Infine. Racconta questo imprevedibile e magnifico mestiere: il mestiere del giornalista. I fatti. Il 13 aprile, la premier Meloni viene audita al Copasir. Per chi non lo sapesse, si tratta del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.