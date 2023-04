Non dite 25 aprile. Siamo un paese moltiplicatore di feste fondative, fra quelle “de sinistra” e quelle “de destra”

Sin da bambini cresciuti nella scuola antifascista e democratica abbiamo sempre un po’ invidiato la semplicità, la chiarezza, la gran comodità di festeggiarsi tutti insieme un solo giorno, per esempio gli americani con il 4 luglio o i francesi con la prise de la Bastille. Beati loro. Qui invece sin da subito tutto è più complicato e sfilacciato. Non si hanno notizie, né immagini e ricordi di un 25 aprile senza polemiche. Un “25 aprile tra le polemiche” è un Italian trademark, come Sanremo e la pizza, un repertorio condiviso, un claim da Venere influencer del ministero, “Open to meraviglia: A wonderful country diviso su tutto”. Per esempio, all’università non era proprio chiarissimo come mai i professori non facessero quasi cenno agli americani liberatori, se non con molta insofferenza, e poi si incupivano con le elezioni del 18 aprile 1948, madre di tutte le sconfitte della sinistra italiana, che ci impedirono di diventare come l’Albania. Non era una cosa bella? Non si capiva. Ma il bello delle polemiche del 25 aprile è che ogni anno sono sempre uguali, fluttuando solo un po’ in base alla coalizione di governo. Quest’anno poi, oltre alle destre al governo, ecco anche un lunedì che fa da ponte, aprendo un lunghissimo weekend antifascista sentito da tutta la popolazione, e dunque anche più tempo e giorni per le polemiche, volendo. Il fatto è che bisogna accettare questa festa così com’è: faremo prima a vedere il Ponte sullo Stretto o un Frecciarossa Trapani-Ragusa col wifi velocissimo che un 25 aprile senza polemiche, litigate, moniti, richiami, revisioni storiche o distopiche e controfattuali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE