Uss chi? Distratti, ma per legge. Non svegliate i servizi segreti

Dunque l’alibi starebbe, manco a dirlo, in un comma. Sacra potenza dell’italica cavillosissima burocrazia, che non risparmia ovviamente neppure i servizi segreti. Il comma è il 4, dell’articolo 4 della legge 124 del 2007: quella che disciplina l’operato dell’intelligence. Ed è a quelle oscure righe che ora i vertici del Dis, dell’Aisi e dell’Aise s’appellano, nell’ambito dei chiarimenti informali chiesti da membri del governo, per giustificare la loro indolenza nel pasticcio che ha riguardato Artem Uss. Ché insomma, è il senso delle spiegazioni, loro, i servizi, davvero non sapevano nulla. Di più, non potevano sapere nulla. Perché a norma di legge, appunto, le informazioni in possesso della forze di polizia, se coperte da segreto istruttorio, “possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente”. Insomma, non potevano intrufolarsi. Ed è nelle more di questo codicillo che dunque l’alibi perfetto del “noi non sapevamo, nessuno ci ha detto niente”, prova a trovare nuova consistenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE