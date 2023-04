Al G7 Tajani offre rassicurazioni sulla Cina e prova a ottenerne per l'Africa

Offrire garanzie sul fronte cinese provando a strapparne su quello nordafricano. La sintesi è brutale, ma rappresenta il senso della missione di Antonio Tajani al G7 degli Esteri, a Karuizawa. Ed è presto per dire se l’operazione porterà gli effetti sperati, se è vero che nel comunicato finale dell’incontro alla questione che più sta a cuore al capo della Farnesina, e cioè quella tunisina, sono state dedicate due righe scarne, che rinnovano in sostanza l’invito al governo Saied “a varare rapidamente il suo programma di riforme economiche per raggiungere un accordo col Fmi”. Ma neppure questo era scontato. E così, a quei dieci minuti che sono stati dedicati alla crisi di Tunisi nella riunione finale, quelle parole “d’apprezzamento allo sforzo italiano” da parte del britannico James Cleverly, sono qualcosa a cui Tajani deve aggrapparsi. Del resto, la tavola rotonda conclusiva dei ministri degli Esteri s’è svolta a poche ore dalla notizia, non proprio trascurabile, dell’improvviso arresto di Rached Ghannouchi, il leader di Ennada, forse il principale oppositore del regime di Saied. Se serviva un’ulteriore prova dell’incrudire delle tensioni, dell’esacerbarsi della campagna di repressione da parte dell’autocrate tunisino, la detenzione dell’ottantunenne Ghannouchi, già presidente del Parlamento, e la conseguente perquisizione delle sedi del suo movimento improntato all’islamismo moderato da parte della polizia, sono arrivate a offrirla. Ed è a questa evidenza che ha fatto riferimento Tajani, nel suo discorso, per ribadire la gravità della situazione. “E’ una notizia che inquieta – ha detto – quella dell’arresto di Ghannouchi, punto di riferimento della transizione democratica e dell’islamismo politico. E ora bisognerà comprendere gli esiti che tale mossa potrà avere nel percorso – non facile – di stabilizzazione della Tunisia”. Di lì il rinnovato invito a non lasciare che siano altri, anzitutto la Russia, a guadagnare spazio d’influenza nella regione, come di fatto è avvenuto anche in Sudan. Di lì l’appello: “Non possiamo e non vogliamo permetterci di perdere la Tunisia”.

