Gualtieri a Rocca Cencia esulta: "Ora qui basta rifiuti"

Il sindaco nel quartiere dopo la decisione di chiudere l'impianto di trattamento dei rifiuti. Davanti al sito in tanti lo aspettano per festeggiare, ma intorno prevale l'indifferenza

A Rocca Cencia, borgo sfilacciato sulla Prenestina al di là del Gra, basta respirare per capire l’importanza dell’annuncio fatto due giorni fa dal sindaco Roberto Gualtieri. “Dopo 17 anni chiudiamo per sempre il Tmb di Ama a Rocca Cencia”. C’è una puzza insopportabile. E i rappresentanti dei comitati assicurano: “E questo non è niente, venite l’estate!”. Leone, 50 anni, un’azienda vinicola sulla collina che guarda l’impianto, proprio al confine tra il comune di Roma e quello dei castelli di Montecopatri, conferma: “L’estate la puzza arriva fino a su, a chilometri di distanza, una cosa intollerabile, la chiusura è davvero una grande notizia”. Il primo effetto della scelta di Gualtieri di realizzare un nuovo termovalorizzatore per la capitale.