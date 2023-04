Un'autocertificazione da 40 miliardi. Meloni stana i sindaci sul Pnrr, e cerca un alibi

Nella ricognizione sull'attuazione del Recovery, il ministro Fitto chiederà ai comuni e ai soggetti attuatori di ribadire i propri impegni. Così che il govern0 non resti col cerino in mano in caso di disfatta. La tensioni tra l'Anci e Palazzo Chigi

L’iniziativa, vista per quel che appare, risulta quasi una pedanteria superflua, un’incombenza che arriverà ad aggravare un groviglio di obblighi burocratici che di complicazioni ne presenta già troppe. E tuttavia, se il governo ha deciso di chiedere ai sindaci e ai presidenti di regione di ribadire, mettendolo a verbale, i propri impegni di investimento nell’attuazione del Pnrr, è per una precisa scelta politica, oltreché tecnica. Quell’autocertificazione serve infatti a Giorgia Meloni per non restare col cerino in mano: per poter dire, qualora si trovasse costretta ad ammettere il mancato conseguimento degli obiettivi concordati con Bruxelles, che la colpa non è sua, ma degli amministratori locali.