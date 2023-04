La lezione di La Malfa a Calenda: ridimensionarsi fa bene

Bisogna forse ridimensionarsi e dire addio al terzopolismo, se si voglia contare di più e fare sul serio nella politica italiana. Il vero nemico dei liberali e riformisti non è lo statalismo, l’approssimazione partitica, la abitudinaria sedentarietà culturale del sistema istituzionale, il comunismo, il fascismo eterno, o adesso i social e il talk-show o il “Grande Fratello” e altre caratteristiche della storia nazionale e del contemporaneo, il vero nemico loro è il velleitarismo. Non c’entra il Friuli elettorale, cinico e baro per i nostri amici che vogliono prendere l’Italia sul serio. Era abbastanza ovvia un’infilata di sconfitte frustranti nelle regionali, in questo Carlo Calenda non ha torto. C’entra invece la lezione di Ugo La Malfa. Ne ha date tante, quel grande e sanguigno uomo politico repubblicano, e non solo quando era il capo dell’ufficio studi della Commerciale di Raffaele Mattioli o quando inventò una linea di intervento riformista per l’economia e lo sviluppo scrivendo la Nota aggiuntiva da ministro del Bilancio di Amintore Fanfani nel 1962. La lezione principale è stata che il 3 per cento o giù di lì è una dannazione che va benissimo, l’importante è avere idee forti, farle circolare con ambizione pragmatica, intermediare le relazioni tra le grandi forze popolari, le coalizioni arruffate e i partiti vocianti e inconcludenti, o se vogliamo le chiese ideologiche.

