I sondaggi dopo le regionali in Friuli Venezia Giulia: cala il M5s, cresce la Lega

Nei dati di Swg, Fratelli d'Italia e Pd rimangono stabili a dieci punti di distanza, mentre salgono le quotazioni del Carroccio e scendono quelle grilline. Movimenti elettorali in continuità con i dati definitivi del Fvg

Negli ultimi sondaggi di Swg, divulgati dal telegiornale di La7, Fratelli d'Italia e Pd restano stabili, rispettivamente attorno al 30 e al 20 per cento: nel dettaglio, il partito di Giorgia Meloni è al 29,7 per cento, mentre i dem rimangono al 20,4 per cento. Si registra un cambiamento invece nella terza e quarta forza, con il Movimento 5 stelle in calo di mezzo punto (15,1 per cento) e la Lega che guadagna più o meno lo stesso (8,4 per cento, +0,4). Azione-Italia viva e Forza Italia segnano entrambe una leggera decrescita, rimanendo attrono all'8 e al 6 per cento.

Sono proiezioni di voto in continuità con i risultati delle Regionali in Friuli Venezia Giulia, vinte dal centrodestra con la rielezione di Massimiliano Fedriga. Nel voto alle liste infatti, si conferma la crescita della Lega che in Fvg supera addirittura Fratelli d'Italia: nei dati definitivi, il Carroccio è al 19 per cento, mentre il partito di Giorgia Meloni è un punto dietro. Anche il calo del M5s si riflette nelle scelte degli elettori locali: il partito di Giuseppe Conte si ferma al 2,4 per cento. Il Pd è al 16,5 per cento, mentre il Terzo polo crolla al 2,8 per cento. Considerazioni che, però, devono tener conto della specificità territoriale e, nel caso del centrodestra, anche della presenza della lista personale di Fedriga, che ha ottenuto il 17 per cento dei consensi.