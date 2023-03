Il problema del pressing italiano sul Fmi per aiutare la Tunisia

Il governo italiano è da tempo alla frenetica ricerca di uno sblocco per la linea di credito da 1,9 miliardi di dollari che il Fmi avrebbe concordato a settembre scorso, per ora solo a livello di staff tecnici, a favore della Tunisia. Il paese nordafricano sta attraversando una grave crisi economica, fatta detonare dall’invasione russa dell’Ucraina e dal forte rialzo dei prezzi delle materie prime, che costringono Tunisi, a corto di riserve valutarie, a svenarsi per importare generi prima necessità e farmaci. Una crisi di bilancia dei pagamenti come molte altre viste nella storia dei paesi emergenti e degli interventi del Fmi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE