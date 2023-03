Da Credit Suisse fino al Mes: l'Europa salverà anche i sovranisti

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha detto ieri, mostrando un’invidiabile sicurezza, che la crisi di Credit Suisse, acquisita dalla banca Ubs per una cifra vicina ai tre miliardi di franchi svizzeri, ha un impatto “insignificante” per il sistema bancario italiano. Lo ha detto con orgoglio, il ministro dell’Economia, e lo ha detto a nome di un governo i cui principali azionisti, nel passato, non hanno però fatto a meno di demonizzare lo stesso diabolico vigilante che oggi, magicamente, sta permettendo alle banche italiane di osservare con un certo ottimismo l’evolversi di due crisi finanziarie importanti, come quella di Credit Suisse e come quella della Silicon Valley Bank.

