Meloni mente sul Mes. Ma il peggio è che non sa di cosa parla

Non era il giorno più adatto a fare proclami contro il Mes. Dopo che Credit Suisse crollava in Borsa e reclamava aiuto alla Banca centrale svizzera, mentre i listini delle banche italiane ed europee precipitavano e la Bce chiedeva a tutti gli istituti di comunicare la loro esposizione nei confronti della banca elvetica, Giorgia Meloni in Parlamento bloccava la riforma che introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico che serve proprio ad arginare le crisi bancarie. Ma al timing più che inopportuno, la premier ha aggiunto argomenti contraddittori e inconsistenti. Per giustificare la scelta di non ratificare la riforma del Mes, già approvata da tutti gli altri paesi dell’Eurozona, la premier è costretta a mentire e a prendere una posizione incoerente. Viene punzecchiata durante il question time alla Camera da Luigi Marattin (Terzo polo): “Avevate detto ‘Aspettiamo la Germania’, poi la Germania ha ratificato. Poi avevate detto ‘Aspettiamo la Croazia’ e la Croazia ha ratificato. Quando ratifichiamo il Mes?”. E Meloni ricorre a una palese menzogna: “Lo scorso novembre – dice la premier – questo governo ha ricevuto dal Parlamento un mandato, non ad aspettare la Germania”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE