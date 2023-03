Solo gli elettori dovrebbero poter giudicare le decisioni politiche. Anche in pandemia

Ebbene. La magistratura italiana dovrebbe, senza ulteriori indugi, rinviare a giudizio un certo numero di amministratori pubblici e politici italiani (forse tutti) per omicidio plurimo colposo. Il motivo è semplice. Ogni anno muoiono in Italia oltre 2 mila persone in incidenti stradali. È una strage continua che si potrebbe evitare vietando la circolazione stradale (zona rossa), e costruendo nelle vicinanze di ogni incrocio stradale e casello autostradale un ospedale pienamente attrezzato a salvare le vite nei sciagurati casi di violazione della stessa zona rossa (piano incidenti stradali). Il processo sarà brevissimo perché a differenza dell’accaduto a Bergamo nel febbraio del 2020, in questo caso i fatti sono chiarissimi. Si sa con certezza quanti morti si potrebbero evitare, e cosa fare perché ciò accada.

