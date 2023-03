Politica spuntata. All'Arena resta Gasdia, al Maggio fiorentino zero idee per Cutaia

Lei è alla guida del teatro veronese dal 2018 e nessuno è riuscito a sostituirla. A Firenze andrà invece il superburocrate che di opera non è esperto. Due vicende parallele

Sovrintendenti che restano, sovrintendenti che arrivano. Onofrio Cutaia prende il Maggio musicale fiorentino; Cecilia Gasdia non molla l’Arena di Verona. Due vicende parallele che segnano pesanti sconfitte politiche per i rispettivi sindaci, entrambi di centrosinistra, e confermano la difficoltà per la politica di gestire questi problemi.