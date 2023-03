Ora basta con la retorica leghista della paternità che rende più buoni

I figli so’ pezzi ’e core”, c’è anche un indimenticabile film con Mario Merola al suo meglio. E infatti: “Siamo padri e genitori”, dice al Foglio il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, garantendo che la tragedia di Crotone è dispiaciuta anche a lui. “Sono padre pure io”, informa il ministro Matteo Piantedosi. E il dante causa di entrambi, Matteo Salvini, non perde occasione per ripetere che lui parla “come padre”. Ma tutta questa retorica leghista della paternità che rende più buoni intanto è pericolosa, perché prima o poi scatenerà qualche pippone antipatriarcale di Schlein o di Murgia, e sono rischi che sarebbe bene non correre, lo dico da padre anch’io, benché di due figli baffuti e pelosi, com’è noto da preferire a quelli umani perché non si drogano, non vanno male a scuola e non sono sempre lì a chiedere dei soldi.

