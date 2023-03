Assedio a Piantedosi. La mossa del cavallo è la nomina del nuovo capo della Polizia

Chi lo ama meno? L’opposizione che chiede le dimissioni di Matteo Piantedosi o FdI che lo definisce “un altro ministro da imbavagliare”? Alla Camera, in Commissione affari costituzionali, è stato processato da Elly Schlein. In Transatlantico, due piani sotto, i deputati di FdI ne parlano come “il carico residuale di Matteo Salvini. Piantedosi è alla sua seconda gaffe”. Esiste una categoria che prima o poi andrà raccontata: sono i ministri imbavagliandi, quelli a cui Meloni vorrebbe togliere il microfono. Per FdI, Piantedosi scala la classifica del mese. Francesco Lollobrigida, un campione d’astuzia, lo ha difeso (“E’ un grande ministro”) ma c’è un altro Lollobrigida che incanta l’Europa per moderazione. Parla di flussi regolati, lavoro stagionale, e dice: “Sul naufragio chiarire è necessario”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE