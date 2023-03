L'affaire Sechi: la nomina del portavoce di Meloni è ormai un'opera buffa

La premier lo convoca a Palazzo Chigi, ma il partito continua a non volerlo, Salvini non lo sopporta perché vuole contare in Eni. Al governo non si capisce se sarà nominato o no. Sembra un racconto di Perec. La cronaca di una giornata pazza

Roma. Hanno fatto tutto loro: si sono cercati, si sono lasciati, non si sono (ancora) presi. Nessuno conferma, nessuno smentisce che Mario Sechi sia o non sia il nuovo portavoce di Giorgia Meloni. Come si può fare della onesta comunicazione se la premier non comunica cosa intende fare? Sechi non risponde al telefono, il governo tace. Non si può verificare la notizia, questa: la nomina di Sechi, ieri mattina, veniva data a Palazzo Chigi per saltata.