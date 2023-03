Car* De Gregorio, anche i giovani possono invecchiare velocemente

Concita De Gregorio non ha torto quando scrive che Schlein invecchia Meloni. Lo scrive con brio e una certa effervescenza da brava cronista di moda e, come dicono adesso, di beauty. Ma che cosa significa? Vediamo. Una Millennial Election d’opinione, a furor di non iscritti al Pd, consegna la presidente del Consiglio, nonostante la sua età, al Novecento dei partiti, della storia pesante, della comunicazione old fashion, delle idee strutturate sull’esperienza e il tempo. Gli hobbit sembrano arcaismo letterario se si pensi all’indie rock, alle webzines e alle altre diavolerie molto sonore che l’underground britannico dei Novanta ha generato trasformandosi in algoritmo (la musica dell’entusiasmo marca Elly). Meloni piccina era, in parte a sua insaputa, diciamo così, ammiratrice di Mussolini uomo di stato e politico, un italiano che ha fatto tutto e ha sbagliato tutto, e un criminale sterminatore di libertà e dignità della persona (leggi razziali), comunque un’eredità pesante e duratura, dolorosamente e callidamente sperimentata nel senso comune persistente più di quanto abbia potuto fare fin qui l’egemonia ideologica dei diritti e dell’lgbtqi+, che come conformismo tendenzialmente dittatoriale delle coscienze promette bene ma deve ancora compiersi fino in fondo.

